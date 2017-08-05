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Şanlıurfa’da toplanan at arabaları imha edildi

Şanlıurfa’da zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde toplanan at arabaları imha edildi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:05
Şanlıurfa’da toplanan at arabaları imha edildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezinde kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. İl Trafik komisyonunun kararıyla şehir içerisine girmeleri yasak olan, ikaz ve uyarılara dikkate almayan at arabaları toplanıyor. toplu taşımada kullanılan at arabalarına el konularak, imha ediliyor.

At arabaları, getirildikleri boş arazilerde iş makileri ile imha edilirken, ekipler denetimlerin arttırılarak sürdürüleceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:05
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