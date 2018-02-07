Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 3 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.07 Şubat 2018 Çarşamba 17:00
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyette götürüldü.
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