Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şanlıurfa'da terör operasyonu

Şanlıurfa’da düzenlenen terör örgütü PYD/PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 21:15
Şanlıurfa'da terör operasyonu

Şanlıurfa'da terör örgütü PYD/PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya yazılı göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak yollardan Türkiye'ye giren PYD/PKK/KCK terör örgütü üyeleri, işbirlikçileri ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin belirlediği adreslere düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız bir tabanca ve 176 mermi, örgüte müzahir 65 kitap, 6 dergi, 5 kıyafet, çok sayıda örgütsel doküman ve materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 21:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halep'e bombardıman başladı iddiası
    1. Halep'e bombardıman başladı iddiası
    2. Halep'te PKK ile şiddetli çatışma
    3. Türkiye’nin hakiki dostları kendini..
    4. Afrin'e o askerler gelmiş!
    5. Tuzla'daki özel okullar sosyal..
    6. Nabi Avcı'nın ilk dersi ile başladı
    7. ABD GPS’e alternatif arıyor
    8. Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Yanlış ilaç..
    9. Suriye’nin düşürdüğü uçak sonrası…..
    10. “İran’ın provakasyonlarını durdurun”
    11. TBMM Başkanı Kahraman’dan Çamlıca..
    12. "İsrail ile güvenlik koordinasyonu..
    13. İzmir Belediye Başkanı’ndan..
    14. Şenol Güneş: Zor maçlarda gereğini..
    15. TFF'ye erteleme talebinde bulunacağız
    16. Milan deplasmanda SPAL'ı 4-0 ile geçti
    17. Başbakan Yıldırım'dan şehit ailesine..
    18. Siyonist Rejimin Başbakanı konuştu…..
    19. Şanlıurfa'da terör operasyonu: 11..
    20. Sınıra büyük sevkiyat… İçlerinde özel..
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    ‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O başkent bizimdir’
    ‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O başkent bizimdir’
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Nusret'e sert eleştiri! 'Enayiler Sultanı'
    Nusret'e sert eleştiri! 'Enayiler Sultanı'
    Düşürülen helikopter sonrası terör örgütüne ilk darbe
    Düşürülen helikopter sonrası terör örgütüne ilk darbe