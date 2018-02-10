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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 11 gözaltı

Şanlıurfa'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 23:12
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 11 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından kaçak yollarla Türkiye'ye geçen PKK/KCK terör örgütü üyeleri, işbirlikçileri ve sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken şahısların kaldığı yerlerde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 176 adet mermi, örgütsel içeriğe sahip 71 adet kitap ve dergi, 1 adet sözde örgüt bayrağı, kıyafet, takı, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. İHA

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 23:12
  1. Şanlıurfa
  2. PKK/KCK
  3. sosyal medya
  4. propaganda

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