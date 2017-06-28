Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şanlıurfa’da termometreler 60 dereceyi gördü

Türkiye’nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa 2017 yılının en sıcak günlerini yaşarken termometreler güneşte 60 dereceyi gösterdi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:12
Şanlıurfa’da termometreler 60 dereceyi gördü

Siverek ilçesi Mustafa Remzi Bucak Bulvarı’nda bulunan termometre saat 12.00’de güneşteki sıcaklığı 41 derece olarak ölçerken, saat 16.00 sularında 60 dereceyi gösterdi. Hava sıcaklığı güneşte 60 derece olarak ölçülürken, gölgede ise 45 dereceyi buldu. Gece saatlerinde serinlemeye başlayan hava 30 derece olarak ölçüldü.

Günlük yaşamın zorlaştığı ve hava sıcaklığının tavan yaptığı saatlerde vatandaşların dışarıya çıkmamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Gölgelik alanlarda serinlemeye çalışan vatandaşlar, parklara ve kafelere akın etti. Sıcaklardan kurtulmak isteyen bazı vatandaşlar ve esnaflar ise klimalı alanları tercih etti.

İstanbul’dan geldiğini söyleyen Mustafa Yalgı, kavurucu sıcakların etkili olduğunu söyleyerek, "Gölgede bile terliyoruz, sürekli su içiyoruz, su kaybı oluyor. İstanbul’da da sıcaklar var ama bu kadar etkilemiyor. Burada dayanılmaz kavurucu sıcaklar var, Allah yardımcımız olsun" dedi.

Sebze ve meyvenin bozulmaması için klimalı alanda tutulması gerektiğini belirten market işletmecisi Mehmet Sarı, "Havalar bu ara çok sıcak, meyve ve sebzeleri klimanın önünde tutuyorum bozulmaması için. İnsanlar dışarı çıkamıyor sıcaklar nedeniyle haliyle alış verişte olmuyor. Getirdiğimiz meyve bir gün satılmadı mı akşam atıyoruz sebzeyi meyveyi. Bir umutla havaların yeniden serinlemesini bekliyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:12
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Şanlıurfa
  4. Buca
  5. Siverek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ/PDY davasında tanıklar dinleniyor
    1. FETÖ/PDY davasında tanıklar dinleniyor
    2. Çukurova’da yangın tatbikatı
    3. Arnavutluk'ta Sosyalist Parti kazandı!
    4. Türk ununun ihraç edildiği ülke sayısı..
    5. Harran’ın asfalt sorunu çözüme kavuşuyor
    6. Seyhan’da oluklu asfalt dönemi
    7. Kuş otelinde yeni türler ortaya çıktı
    8. Gaziantep’te 58 kilo uyuşturucu ele..
    9. Susuz’da trafik kazası: 7 yaralı
    10. UEFA, Beşiktaş'ın itirazını 13..
    11. Üsküdar’da erkek cesedi bulundu
    12. Perinçek'e tokat gibi sözler: 80..
    13. Avrupa’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
    14. TİKA, Çad’a mesleki teknik eğitim..
    15. Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu..
    16. Kahramanmaraş’ta takla atan otomobil..
    17. Atıl durumdaki belediyeye ait halı..
    18. Erdoğan: ABD teröristlerle anlaştı..
    19. Samsun’da fındık rekolte çalışmaları..
    20. Yaralanan yakınlarını takip ederken..
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!