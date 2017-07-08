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Şanlıurfa'da 'tefeci' operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa'da polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 16:00
Şanlıurfa'da 'tefeci' operasyonu: 5 gözaltı

Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Mali Büro Amirliği ekipleri, döviz büroları ve belirlenen bazı evlere operasyon yaptı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet, alacak verecek defteri ve tapu belgesi ele geçirdi. Operasyonda tefecilik yaptıkları ileri sürülen Servet Ç., Sabri Ç., Feridun Y., Mehmet D., ve Ahmet Ç., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 16:00
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