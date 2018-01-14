Şanlıurfa'da PYD/PKK üyesi yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den ülkeye girdiği belirlenen terör örgütü PYD/PKK üyesi yakalandı.14 Ocak 2018 Pazar 15:51
İstihbarat birimleri, bir teröristin Suriye'nin Kobani (Ayn el-Arap) bölgesinden Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgi üzerine sınır hattındaki güvenlik güçlerini uyardı.
Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, teröristi sınır hattındaki Mürşitpınar Mahallesi kırsalında yakaladı.
PYD/PKK'lı terörist, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.