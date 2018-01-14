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Şanlıurfa'da PYD/PKK üyesi yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den ülkeye girdiği belirlenen terör örgütü PYD/PKK üyesi yakalandı.

14 Ocak 2018 Pazar 15:51
Şanlıurfa'da PYD/PKK üyesi yakalandı

İstihbarat birimleri, bir teröristin Suriye'nin Kobani (Ayn el-Arap) bölgesinden Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgi üzerine sınır hattındaki güvenlik güçlerini uyardı.

Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, teröristi sınır hattındaki Mürşitpınar Mahallesi kırsalında yakaladı.

PYD/PKK'lı terörist, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. 

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 15:51
  1. Kobani
  2. PYD/PKK
  3. Suruç
  4. Şanlıurfa
  5. terörist
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