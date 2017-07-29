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Şanlıurfa'da PKK operasyonu! HDP'liler gözaltında

Şanlıurfa'da yapılan ev baskınlarında aralarında DBP PM üyeleri ve HDP il yöneticilerinin bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:45
Şanlıurfa'da PKK operasyonu! HDP'liler gözaltında

Şanlıurfa'da bu sabah PKK'ya yönelik yapılan operasyonlar kapsamında aralarında DBP PM üyeleri ve HDP il yöneticilerinin bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde İstanbul'da da Bağcılar, Sultangazi ve Avcılar da sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Suruç'ta Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Suruç İlçe Yöneticisi Yakup Ateş ve Yusuf Demir gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 kişi, Şanlıurfa TEM Şube'ye götürüldü.

İstanbul'da ise gözaltına alınanlar arasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Yöneticisi Eşref Yaşar, DBP Parti Meclis (PM) üyesi Sedat Çaycı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan İstanbul Kürt Enstitüsü eğitmenlerinden Mevlüt Aykoç, Rıdvan Döner ve Güven Pınar olduğu öğrenildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:45
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