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Şanlıurfa'da ÖSYM’nin hatası çoban Ahmet’in hayallerini yıktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ilkokulu bulunduğu köyde, ortaokul ve liseyi açık öğretimden okuyarak yükseköğretime geçiş sınavına hazırlanan ve İlahiyat Fakültesini kazanan Ahmet Dağ’ın üniversite okuma hayalleri ÖSYM’nin yaptığı hata açıklaması sonucu suya düştü.

15 Ağustos 2017 Salı 14:33
Şanlıurfa'da ÖSYM’nin hatası çoban Ahmet’in hayallerini yıktı

7 çocuklu ailenin en küçük çocuğu olan Ahmet Dağ, ilkokulu yaşadığı köyde tamamladı. Ahmet, maddi imkansızlıklardan dolayı çobanlık yapmaya başladı. Çobanlık yaptığı sırada ders çalışarak sınavlara hazırlanan Ahmet Dağ, ortaokul ve lise eğitimini açıköğretimden tamamladı. Dağ, girdiği Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) 204,375 puan alarak Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. Ancak 12 Ağustos’ta ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin ‘hata’ açıklamasıyla çoban Ahmet’in üniversiteye dair tüm hayalleri yıkıldı.

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"YAĞMURDA KİTAPLARIM ISLANMASIN DİYE SAKLADIM"

Eğitimini imkansızlıklara rağmen sürdürmeye çalıştığını dile getiren Ahmet Dağ, "Koyunları otlatırken ders çalışırdım. Bazen sıcaklığın 40 derece hissedildiği, bazen de çok soğuk olduğu zaman, kimi zaman ellerimi hissetmezken ders çalıştım. Yağmur yağarken dahi kitaplarımın ıslanmaması için kitaplarımı montumun altında saklıyordum. Çok çalıştım, çok çabaladım, çabamın sonucunu da ilahiyat fakültesini kazanarak aldım. Kazandığımı duyunca da çok sevindim" dedi.

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"DURUMUN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUM"

"Bir kaç gün önce ÖSYM’den gelen mesajla adeta yıkıldım" diye konuşan Dağ, "Ek puanların kaldırılmış olup tekrar sisteme bakılması gerektiğini belirten bir mesajdı. Sistemi girip kontrol ettiğimde ilahiyat fakültesi ibaresinin kaldırıldığını görünce çok üzüldüm. Durumun tekrar gözden geçirilmesini rica ediyorum ve bu sorunun giderilmesini istiyorum. Gösterdiğim çabanın karşılığının hak ettiğimin kadarının verilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

BABA MEHMET EMİN DAĞ: ÇOK ÜZÜLDÜK

Duruma çok üzüldüklerini belirten baba Mehmet Emin Dağ, "Ben de rica ediyorum Ahmet’e hakkının iade edilmesi konusunda. Geri verilirse çok memnun olacağım. Ben her zaman oğlumun arkasındayım" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 14:33
  1. ÖSYM
  2. Ahmet Dağ
  3. Siverek
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