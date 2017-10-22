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Şanlıurfa’da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Ceylanpınar ilçesinde yaşanan motosiklet hırsızlığı bir AVM’nin güvenlik kamerasına yansıdı.

22 Ekim 2017 Pazar 10:54
Şanlıurfa’da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi TOKİ karşısında bulunan bir sokakta motosiklet hırsızlığı yaşandı. Kameralara yansıyan hırsızlık olayında bir genç önce çevreyi kolaçan etti, daha sonra gözüne kestirdiği motosikleti dikkat çekmeden sürerek götürdü. Olayın anlaşılmasının ardından olay yerine gelen polisler, kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kameraya yansıyan hırsız zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 10:54
  1. Şanlıurfa
  2. CEYLANPINAR
  3. MOTOSİKLER
  4. HIRSIZLIK
  5. AVM

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