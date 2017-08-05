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Şanlıurfa’da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı!

Şanlıurfa’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önündeki 2 otomobil ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada, kamyon ve otomobillerin sürücüleri yaralandı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:00
Şanlıurfa’da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı!

Kaza, öğle saatlerinde, Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine giden sürücüsü belirlenemeyen 63 UB 955 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak önünde ilerleyen 63 B 7948 ve 63 VB 219 plakalı otomobile çarptı.

İki otomobile çapan kamyon daha sonra refüjde bulanan aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 

3 sürücüyü ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:00
  1. Şanlıurfa
  2. eyyübiye
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