Şanlıurfa’da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı!

Kaza, öğle saatlerinde, Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine giden sürücüsü belirlenemeyen 63 UB 955 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak önünde ilerleyen 63 B 7948 ve 63 VB 219 plakalı otomobile çarptı.

İki otomobile çapan kamyon daha sonra refüjde bulanan aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri,



3 sürücüyü ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.