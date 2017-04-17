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Şanlıurfa’da kaplumbağa operasyonu

Şanlıurfa’da bir kaplumbağa girdiği kayanın altına sıkıştı. Seferber olan itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma sonunda kayayı matkapla kırarak, kaplumbağayı kurtardı. Özgürlüğüne kavuşan kaplumbağa, veteriner kontrolünün ardından tekrar doğaya salındı.

Şanlıurfa’da kaplumbağa operasyonu
Eklenme: 17 Nisan 2017, 10:14

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde boş arazideki kaplumbağa, girdiği kayanın altında sıkıştı. İsmi açıklanmayan cami imamının haber vermesi üzerine seferber olan itfaiye ekipleri, kısa sürede mahalleye ulaşarak, kaplumbağanın sıkıştığı bölgeyi buldu. Ekipler, kaplumbağaya zarar vermemek için yoğun çaba sarf etti.
Çabalarına rağmen kaplumbağayı kayanın altından çıkaramayan ekipler, son olarak ise matkap yardımıyla kayayı kırmaya çalıştı. Kaplumbağanın etrafındaki kayaları kırarak genişleten ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda kaplumbağayı sıkıştığı yerden çıkarttı.
Yeniden özgürlüğüne kavuşan kaplumbağanın kurtarma çalışmalarını izleyen mahalleli ise itfaiye ekiplerini alkışlayarak teşekkür etti. Veteriner tarafından kontrolden geçirilen kaplumbağanın yeniden doğaya salındığı bildirildi.

 
EtiketlerŞanlıurfa
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