Şanlıurfa'da kadının intihar şakası ekipleri alarma geçirdi

Olay, akşam saatlerinde Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. S.A. isimli kadın, bir arkadaşına cep telefonundan mesaj atarak, intihar edeceğini söyledi. Arkadaşından gelen mesajla paniğe kapılan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine verilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Zili çalan ekipler, içerden ses alamayınca kapıyı kırıp daireye girmeye karar verdi. Ekiplerin balyozla kırmaya hazırlandığı sırada kapı, kucağında bebeği bulunan S.A. tarafından açıldı. S.A., ekiplere, arkadaşına şaka yaptığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, "1 saattir 3 kurum sizi kurtarmak için seferber oldu. Böyle şaka mı olur?" diye kadına tepki gösterip evden ayrıldı.

