Şanlıurfa'da kadının intihar şakası ekipleri alarma geçirdi
Şanlıurfa'da 33 yaşındaki S.A. isimli kadının, arkadaşına İntihar edeceğim diye mesaj atması, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Ekiplerin balyozla kırmaya çalıştığı kapıyı açan kadın şaka yaptığını söyledi.14 Temmuz 2017 Cuma 11:01
Olay, akşam saatlerinde Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. S.A. isimli kadın, bir arkadaşına cep telefonundan mesaj atarak, intihar edeceğini söyledi. Arkadaşından gelen mesajla paniğe kapılan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine verilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zili çalan ekipler, içerden ses alamayınca kapıyı kırıp daireye girmeye karar verdi. Ekiplerin balyozla kırmaya hazırlandığı sırada kapı, kucağında bebeği bulunan S.A. tarafından açıldı. S.A., ekiplere, arkadaşına şaka yaptığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, "1 saattir 3 kurum sizi kurtarmak için seferber oldu. Böyle şaka mı olur?" diye kadına tepki gösterip evden ayrıldı.