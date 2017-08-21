Şanlıurfa’da İnsansız Hava Aracı düştü

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yolbilen kırsal Mahalleisndeki bir mısır tarlasına İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü. İlçeye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki mahallede öğleden sonra yaşanan olayda İHA’nın düştüğünü gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemeleri aldı. İHA’nın menşei ve neden düştüğü ile ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.