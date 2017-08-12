Şanlıurfa'da iki grup arasında kavga: 3 ölü

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın birinci katında bulunan müteahhitlik firmasının ofisinde, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların hedefi olan Sultan Murat Bucak, Aydın Kankutay, Ahmet Yet, Ahmet Koçal ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi ağır yaralandı.

hbar üzerinde olay yerine ok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Sultan Murat Bucak, Aydın Kankutay ve Ahmet Yet, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ölen 3 kişinin cesetleri morga konurken, polis hastanede ve olayın meydana geldiği mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.