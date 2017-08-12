Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şanlıurfa'da iki grup arasında kavga: 3 ölü

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde, bir müteahhitlik firmasının ofisinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 00:52
Şanlıurfa'da iki grup arasında kavga: 3 ölü

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın birinci katında bulunan müteahhitlik firmasının ofisinde, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların hedefi olan Sultan Murat Bucak, Aydın Kankutay, Ahmet Yet, Ahmet Koçal ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi ağır yaralandı.

hbar üzerinde olay yerine ok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Sultan Murat Bucak, Aydın Kankutay ve Ahmet Yet, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ölen 3 kişinin cesetleri morga konurken, polis hastanede ve olayın meydana geldiği mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 00:52
  1. Şanlıurfa'da iki grup arasında kavga
  2. iki grup arasında kavga
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rakipler ister, Beşiktaş yarı fiyatına alır
    1. Rakipler ister, Beşiktaş yarı fiyatına..
    2. Tunceli'de çatışma!
    3. Dünyanın en yaşlı erkeği hayatını..
    4. Şanlıurfa'da iki grup arasında kavga:..
    5. Neden ishal oluruz, ishal nasıl geçer?
    6. Ölen müslüman için ilk dua
    7. Trump'tan göstermelik girişim
    8. Afyon'da patlama! Yaralılar var
    9. Günün âyet ve hadisi
    10. Medeni diye övülen İngilizlerin yamyam..
    11. Bunu artık e-Devlet'ten yapabilirsiniz!
    12. FETÖ'yü ülkeden tamamen sildiler!..
    13. Türkiye sınırında 7 İHA ele geçirildi
    14. BM, ABD ve Kuzey Kore'yi uyardı
    15. Yalçın: Masanın Gücü Emeğin Gücü İle..
    16. 350 bin öğrenciyi buluşturanBir..
    17. Orman yangınına ilk müdahaleyi Pendik..
    18. Mercedes-Benz Türk’ten Ağustos ayına..
    19. Brisa, Belgelendirilen Ar-Ge Merkezi..
    20. Hindistan, Müslümanları sınır dışı..
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    İlahiyat ve hukuk fakülteleri doldu taştı!
    İlahiyat ve hukuk fakülteleri doldu taştı!
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    Deniz Baykal tavır koydu: Gitmem
    Deniz Baykal tavır koydu: Gitmem