THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

Eyyübiye ilçesinde Eyüp Sedefdiş'in 18 gün önce aralarında husumet bulunan aileleri barıştırmak için gittiği evin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi sonucu Keskinbıçak ile Sedefdiş aileleri arasında artan husumet son buldu.

06 Şubat 2018 Salı 17:09
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ve eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Seydi Eyyüpoğlu ile kanaat önderlerinin girişimiyle barışmaya ikna edilen taraflar, kent merkezindeki bir restoranda Eyyübiye Belediyesinin düzenlediği törende bir araya geldi.

Kucaklaşıp el sıkışarak barışan ailelerin buluştuğu törende, Kur'an-ı Kerim okundu.

Gülpınar, burada yaptığı konuşmada, ülke olarak önemli bir süreçten geçildiğini belirterek, bundan dolayı barış ortamına çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Husumetin çok kısa sürede barışla sonuçlanmasının herkesi mutlu ettiğini vurgulayan Gülpınar, "Hepimiz inanmış Müslümanlarız, inşallah bu organizasyona bir katkımız olmuştur. Barışın iyisi kötüsü olmaz, en kötü barış dahi husumetten iyidir." dedi.

Törene katılan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de konuşma yaparak taraflara teşekkür etti.

Tören, barış yemeğiyle son buldu.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 17:09
  1. Barış yemeği
  2. Husumetli aileler
  3. Şanlıurfa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Giresun'da sahte para operasyonu: 3 kişi tutuklandı
    1. Giresun'da sahte para operasyonu: 3..
    2. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: Doktor,..
    3. Hindistan'da gizlice karısının..
    4. Suudi Arabistan İslam İşleri'nden..
    5. Birleşmiş Milletler'den Beşar Esed'e..
    6. Denizlispor Reha Erginer ile yollarını..
    7. Adnan Oktar hakkında bir hamle daha
    8. Sağlık sektörüne kaç kişi alınacak?..
    9. Hollanda'nın yeni hocası açıklandı
    10. Dünyanın en büyük cıva rezervi bulundu
    11. O ülkenin başkanına şoke eden teklif...
    12. Ankara'da 52 eski polis cezaevine..
    13. Medeni kanunda değişiklik
    14. CHP'de kriz patlak verdi:..
    15. Seçim çalışmalarına Türkiye ile başladı!
    16. Sadakataşı Arakanlı mülteciler için 3..
    17. AK Parti - MHP ittifakında sıcak gelişme
    18. O cami açılmak üzere... Herkes bunu..
    19. Üzerine kar kütlesi düşen araç..
    20. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık:..
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!