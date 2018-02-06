Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ve eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Seydi Eyyüpoğlu ile kanaat önderlerinin girişimiyle barışmaya ikna edilen taraflar, kent merkezindeki bir restoranda Eyyübiye Belediyesinin düzenlediği törende bir araya geldi.

Kucaklaşıp el sıkışarak barışan ailelerin buluştuğu törende, Kur'an-ı Kerim okundu.

Gülpınar, burada yaptığı konuşmada, ülke olarak önemli bir süreçten geçildiğini belirterek, bundan dolayı barış ortamına çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Husumetin çok kısa sürede barışla sonuçlanmasının herkesi mutlu ettiğini vurgulayan Gülpınar, "Hepimiz inanmış Müslümanlarız, inşallah bu organizasyona bir katkımız olmuştur. Barışın iyisi kötüsü olmaz, en kötü barış dahi husumetten iyidir." dedi.

Törene katılan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de konuşma yaparak taraflara teşekkür etti.

Tören, barış yemeğiyle son buldu.