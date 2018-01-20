Şanlıurfa’da horoz dövüştürenlere operasyon yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Eyyübiye ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’ndeki bir adreste horoz dövüştürüldüğü bilgisine ulaştı. Ekipler, Y.B.’ye ait adrese düzenlediği operasyonda, "kumar oynatılmasına yer ve temin sağlamaktan" adli işlem ile horoz dövüştüren 7 şahsa "kumar oynamaktan" toplamda bin 813 lira idari para cezası kesti.

Ayrıca iş yerinde dövüştürülen 5 horoz, horoz dövüşü sırasında kullanılan saat, pamuk ve gagaları keskinleştirmek amaçlı kullanılan zımpara ile materyaller ele geçirildi.