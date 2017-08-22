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Şanlıurfa'da düşen İHA, Amerikalılara gönderildi

Mısır tarlasına düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait İHA'nın enkazı, incelendikten sonra kaldırılarak İncirlik'e götürüldü.

22 Ağustos 2017 Salı 18:19
Şanlıurfa'da düşen İHA, Amerikalılara gönderildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mısır tarlasına insansız hava aracı (İHA) düştü. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hava aracının enkazında incelemede bulundu.

TARLA SAHİBİNİN İFADESİ ALINDI

Tarla sahibi, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Görgü tanıklarından İdris Üçağaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İçerdiydim, ses gelince dışarı çıktım, aracın bir anda tarlanın ortasına düştüğünü gördüm." dedi.

Ahmet Üçağaç ise köyde oturdukları sırada şiddetli bir ses duyduklarını, tarlaya gittiklerinde parçalanmış bir hava aracı gördüklerini ifade ederek, "Ses çıkarıyordu, sinyal veriyordu. Önce korktuk, sonra jandarmaya haber verdik. Gelip incelediler." şeklinde konuştu.

AMERİKAN İHA'SI

Bu arada İncirlik Hava Üssü'nün resmi internet sayfasından paylaşılan açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir MQ-1 Predator (İnsansız Hava Aracı) bugün saat 11.50 sularında Türkiye’nin güneydoğusunda düşmüştür. Kazanın sebebi bilinmemektedir." ifadeleri yer aldı.

20 KİŞİLİK EKİP İNCELEDİ

Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nden iki helikopterle bölgeye 20 kişilik ABD'nin uzman heyeti gitti.

Güvenlik güçlerinden bilgi alan heyette yer alan 7 kişilik kaza kırım ekibi olay yerindeki incelemelerine başladı.

PAKETLEYİP GÖTÜRDÜLER

Yaklaşık iki saat bölgede inceleme yapan heyet, havanın kararması nedeniyle zorlaşan çalışmalara bugün devam etti.

Kaza kırım ekibinin çalışmalarının ardından; paramparça olan İHA, askeri nakliye aracıyla İncirlik'e götürüldü.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 18:19
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  • mervemerve51 dk önce
    keşke üzerine GOOD-BYEAMERICAyazsaydık...
  • AhmetAhmet54 dk önce
    Yav atkadas boyle isin ta icine.... lan niye veriyosunuz ihayi incelesenize bizim toptaklarimizda neyi gozetliyo bunlar hay ben boyle iradenin icine
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Tarla sahibini niye karakola götürüyorsunuz kardeşim, İHA yı düşüren tarla sahibimi..:)
  • SancarSancar1 sa önce
    tarla sahibini neden ifadesine başvurmak için karakola götürürsünüz, orda alsanıza. Vatandaşa eziyetten başka amacınız ne..abd lileri götürsenize..
  • Şamil DagŞamil Dag1 sa önce
    Helal olsun sana Türkiyem BD nin bir insansız hava aracınıda düşürdü.
  • sahinsahin1 sa önce
    nicin hemem verdiniz ki söküp alaydiniz motorunu felan kopyalasaydiniz ya .ucak düsdü kos amarika .allah bu millete akil wersin .amarikan ihasi ne ariyor orda?
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