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Şanlıurfa'da düşen Amerika'nın İHA'sı kaldırılıyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir  ilçesinde mısır tarlasına düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait İHA'nın enkazını  kaldırma çalışmalarına başlandı

22 Ağustos 2017 Salı 09:27
Şanlıurfa'da düşen Amerika'nın İHA'sı kaldırılıyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Mısır tarlasına  düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait İnsansız Hava Aracının (İHA) enkazını kaldırma  çalışmalarına başlandı.

İlçeye bağlı Yolbilen Mahallesi'nde Hıdır Üçağaç'a ait mısır ekili  tarlaya düşen predatorun enkazında Türk güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmaların  ardından dün akşam saatlerinde Adana İncirlik Hava Üssü'nden bölgeye gelen ABD'li  uzmanların çalışmaları devam ediyor.

Bölgeyi güvenlik çemberine alan Jandarma ekipleri ise giriş çıkışlara  izin vermiyor.

Kaza kırım ekibi, düşmenin etkisiyle çevreye saçılan predatordaki  incelemelerini tamamladıktan sonra hava aracının enkazını kaldıracak.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi merkezine 5 kilometre mesafedeki  Yolbilen köyüne dün saat 11.50 sıralarında İHA düşmüş, İncirlik Hava Üssü'nün  resmi internet sayfasından yapılan açıklamada aracın ABD Hava Kuvvetlerine bağlı  predator olduğu belirtilmişti.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 09:27
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