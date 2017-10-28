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Şanlıurfa'da devlet desteğiyle soğuk hava deposu kurup ihracata başladı

TKDK'dan aldığı hibe desteğiyle iki yıl önce kurduğu soğuk hava deposunda narın uzun süre muhafazasını sağlayan girişimci, ihracata yöneldi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 13:33
Şanlıurfa'da devlet desteğiyle soğuk hava deposu kurup ihracata başladı

Şanlıurfa'da aldığı hibe desteğiyle soğuk hava deposu kuran girişimci, bölgede yetiştirilen narı ihraç etmeye başladı.

İş adamı Mustafa Alkoç, yaklaşık iki yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı yüzde 50 hibe desteğiyle, kentte üretilen Suruç ve Hicaz narının uzun süre sağlıklı bir şekilde saklanması için bin 500 ton kapasiteli soğuk hava deposu kurdu. Alkoç, üretilen narın tazeliğini koruyarak başta Avrupa olmak üzere 8 ülkeye ihraç etmeye başladı.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Alkoç, kentte hasadına başlanan narı, üreticiden tarlada alarak ihracata hazır hale getirdiğini söyledi.

Gelen talep üzerine ilk parti narı Rusya'ya gönderdiklerini anlatan Alkoç, "Nar hasadının ilk günlerindeyiz. Hem topluyoruz hem paketleyerek ihraç ediyoruz. Rusya'dan sonra Kırgızistan ve Almanya'ya da bu yılın ilk narlarını gönderdik. Önümüzdeki günlerde İngiltere'ye ve Belarus'a 15'er tır nar göndereceğiz." dedi.

İhracata geçen yıl başladığını ve bu konuda acemilik dönemini geride bıraktığını ifade eden Alkoç, şöyle devam etti:

"Narı pazarlayamadığımız yıllarda bu ürün heba oluyor, çiftçiler para kazanamıyor ve çoğu da nar ağacını söküyordu. Biz depoculuk faaliyetine başlayınca çoğu çiftçi, 'Siz narın bakımını da üslenir misiniz? Daha kaliteli nar üretimi yapalım, Şanlıurfa'dan daha güzel nar ihraç edelim' diye talepte bulundular. Çiftçilerle birlikte hareket ederek daha fazla ürün ihraç edeceğiz. Hedefimiz, Güneydoğu'nun ihracat lideri olmak var. Şanlıurfa'da üretilen narı bütün dünyaya ihraç etmeyi istiyoruz. Bu yıl yaklaşık 2 bin 200 ton nar alımı yapacağız. Bunun bin 500 tonunu ihraç etmeyi geri kalanını da iç piyasaya sürmeyi planlıyoruz."

"Desteklerimiz sürüyor"

TKDK Şanlıurfa Koordinatörü Sadık Yetim de kentin nar üretiminde önemli bir yeri olduğunu, hibe desteğiyle yapılan deponun ihracatın önünü açtığını belirtti.

Nar sezonunda yaklaşık 500 kişinin istihdam edildiği Mustafa Alkoç'a ait işletmenin artık ihracat yapar hale geldiğini dile getiren Yetim, "Biz şu anda ihracatın katlanarak devam etmesi için girişimcimize kolaylıklar sağlamaya çalışıyoruz. Hibe verdikten sonra işletmelerimizin 5 yıl boyunca hijyen şartlarının Avrupa standartlarında devamının sağlanmasını kontrol ediyoruz. Bütün yatırımcılarımıza davette bulunuyoruz. Gelsinler TKDK'ya başvuruda bulunsunlar. Narı, Urfa biberini, sebze ve meyveyi depolayıp üretim yapacak girişimcilerimize destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 13:33
  1. İhracat
  2. nar deposu
  3. nar ihracatı
  4. nar üretimi
  5. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
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