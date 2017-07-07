Şanlıurfa'da dayı-yeğen kavgasında kan aktı

Şanlıurfa’nın dün akşam Birecik ilçesi Saha Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, at arabasıyla seyyar satıcılık yapan Hüseyin Çemberlitaş ile kendisi gibi seyyar satıcı olan dayısı İsmail D. arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

YİĞENİNE BIÇAKLA KARŞILIK VERDİ

Tartışmada Hüseyin Çemberlitaş, dayısı İsmail D.’ye sopayla saldırdı. İsmail D. ise, bıçakla yeğenine karşılık verdi. Yaralanan dayı ve yeğen, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Çemberlitaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çemberlitaş’ın cesedi otopsi için hastane morguna konulurken, olayı haber alıp hastaneye giden iki aile arasında gerginlik yaşandı. Gerginliği olay yerine çağrılan özel harekat polisleri yatıştırarak, hastanede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.