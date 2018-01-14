Şanlıurfa’da cezaevi firarisi yakalandı

Ceylanpınar ilçesinde, kaldığı cezaevinden firar eden H. Ç. güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı. Tutuklanan cezaevi firarisi H. Ç. ilk ifadesinde güvenlik güçlerine sahte kimlik bilgileri verdi. Parmak izi tespitinin ardından açık kimliği belirlenen H. Ç, gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.