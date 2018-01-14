Şanlıurfa’da cezaevi firarisi yakalandı
Şanlıurfa’da çeşitli suçlardan hükümlü olan ve bir süre önce tutuklu olduğu cezaevinden firar eden şahıs yakalandı.14 Ocak 2018 Pazar 14:34
Ceylanpınar ilçesinde, kaldığı cezaevinden firar eden H. Ç. güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı. Tutuklanan cezaevi firarisi H. Ç. ilk ifadesinde güvenlik güçlerine sahte kimlik bilgileri verdi. Parmak izi tespitinin ardından açık kimliği belirlenen H. Ç, gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.