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Şanlıurfa'da ByLock operasyonu

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 35 zanlı gözaltına alındı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:45
Şanlıurfa'da ByLock operasyonu

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. 

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 35 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.

Zanlılar arasında kamuda görev yapan mühendis ve hemşire ile meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:45
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Şanlıurfa
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
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