Şanlıurfa'da bir ay önce satın aldığı evi yangında kullanılamaz hale geldi

Şanlıurfa'da bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın 3. katındaki Murat Özçelik'e ait dairenin mutfağında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve odalara yayılan dumanı fark eden anne Fatma Özçelik, 2 yaşındaki kızı Yağmur ile eşi Murat Özçelik'i uyandırarak daireden çıkmalarını sağladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında Özcelik'e ait daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın merdiveni ve ara koridorun bulunmadığı binada oluşan yoğun dumandan Özçelik ailesinin yanı sıra bir üst katta oturan Yasin Batan ve 3 çocuğu da etkilendi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri dumandan etkilenen 7 kişiye müdahalede bulundu.

Murat Özçelik'in oturduğu daireyi yaklaşık bir ay önce satın aldığı öğrenildi.