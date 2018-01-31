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Şanlıurfa'da arsa kavgası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da akrabalar arasında arsa anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan kavgada 5 kişi yaralandı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 19:20
Şanlıurfa'da arsa kavgası: 5 yaralı

İHA- Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Büyükalanlı kırsal Mahallesi Örcünlü mezrasında meydana geldi. İddiaya göre akraba olan Bayram Ailesi arasında arsa paylaşımı nedeniyle kavga yaşandı. Silahların da kullanıldığı kavgada, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Murat B., Mahmut B., Mehmet Fatih B. ve Ali B., Balıklıgöl Devlet Hastanesine, silahla vurularak ağır yaralanan Abdullah B. ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gidip güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 19:20
  1. Şanlıurfa
  2. arsa paylaşımı
  3. kavga
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