Şanlıurfa'da aracını kurtarmaya çalışırken suda boğuldu

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde sağanak nedeniyle taşan dereden geçmeye çalışırken sele kapılan otomobilin sürücüsünün cesedi bulundu.

Şanlıurfa'da aracını kurtarmaya çalışırken suda boğuldu
Eklenme: 15 Nisan 2017, 09:57

Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle taşan dereden geçmeye çalışırken sele kapılan otomobilin sürücüsünün cesedine 6 saat sonra ulaşıldı.

Dilimli Mahallesi Ocaklı Sokağı'nda dün gece başlayan sağanağın ardından oluşan sel, derenin taşmasına neden oldu.
Mehmet Y., otomobiliyle dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Aracını akıntıdan kurtarmaya çalışan Mehmet Y. bu sırada boğuldu.
AFAD ekiplerinin 6 saatlik çalışmasının ardından ulaşılan Mehmet Y.'nin cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

 
EtiketlerAdli Tıp KurumuŞanlıurfa
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?