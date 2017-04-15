Şanlıurfa'da aracını kurtarmaya çalışırken suda boğuldu

Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle taşan dereden geçmeye çalışırken sele kapılan otomobilin sürücüsünün cesedine 6 saat sonra ulaşıldı.
Dilimli Mahallesi Ocaklı Sokağı'nda dün gece başlayan sağanağın ardından oluşan sel, derenin taşmasına neden oldu.
Mehmet Y., otomobiliyle dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Aracını akıntıdan kurtarmaya çalışan Mehmet Y. bu sırada boğuldu.
AFAD ekiplerinin 6 saatlik çalışmasının ardından ulaşılan Mehmet Y.'nin cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.