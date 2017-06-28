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Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:16
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, Turna Mahallesi’nde daha önce aralarında ev meselesi yüzünden husumet bulunan komşu ve akraba olan iki aile arasında, evler arasında örülecek duvar nedeniyle tartışma başladı. Bir süre sonra büyüyen tartışma taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kargaşa sırasında henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermi, İsmet K.’ye isabet etti. Ağır yaralanan İsmet K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybeden İsmet K.’nin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:16
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. Şanlıurfa
  3. Siverek
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