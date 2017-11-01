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Şanlıurfa'da akıma kapılan keçi telef oldu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akıma kapılan keçi telef oldu.

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:51
Şanlıurfa'da akıma kapılan keçi telef oldu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Melik Sokakta meydana geldi. Sabah saatlerinde keçilerini otlatmaya götüren Hacı Şahin, yağan yağmur nedeniyle sürüyü toplayıp eve döndü.

Şehir merkezine gelen Şahin, keçilerden biri trafonun yanından geçerken elektrik akımına kapıldığını gördü. Diğer keçileri olay yerinden uzaklaştıran Şahin, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, çevrede önlem aldıktan sonra durumu elektrik kurumu ekiplerine bildirdi. Ekipler elektriği kesip kaçağı onarırken polisler ise çevrede incelemede bulundu. 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 13:51
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