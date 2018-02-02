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Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı

Şanlıurfa'da, akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan bir otomobilin motor bölümü, bilinmeyen nedenle alev aldı. İstasyonda paniğe neden olan yangın, güvenlik kameralarına yansıdı.

02 Şubat 2018 Cuma 17:45
Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı

Olay, öğle saatlerinde Sigorta Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Bir sürücü, otomobiline LPG dolumu yapmak için istasyona geldi. Görevli yakıt doldurduğu sırada otomobilin motor bölümü bilinmeyen nedenle alev aldı. İstasyon görevlileri, yakıt dolumunu kesip yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Görevlilerin müdahalesiyle söndürülen yangın paniğe neden olurken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:45
  1. şanıurfa
  2. lpg istasyonu
  3. araç
  4. yangın
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