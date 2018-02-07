Şanlıurfa’da Afrin'e bilgi aktaran casus yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda, örgüte katılmak üzere olan 2 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYA TERÖR PROPAGANDASINA 7 TUTUKLAMA

Ayrıca PKK/YPG terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şahıs gözaltına alındı. Zanlılardan 7’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYONLARI AFRİN'DEKİ TERÖRİSTLERE AKTARIYORDU

Sınır hattında yapılan terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili terör örgütüne bilgi aktaran 1 şahıs yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ'A OPERASYON

DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonlarda da 3 şahıs gözaltına alınırken, kayıt dışı olarak çalıştırılan 3 pansiyona baskın yapılarak 47 yabancı uyruklu şahıs incelendi.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.