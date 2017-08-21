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Şanlıurfa'da ABD'ye ait bir İHA daha düştü!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mısır tarlasına insansız hava aracı (İHA) düştü. İncirlik Hava Üssü'nden yapılan açıklamada, düşen İHA'nın ABD'ye ait olduğu belirtildi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:57
Şanlıurfa'da ABD'ye ait bir İHA daha düştü!

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yolbilen köyünde Hıdır Üçağaç'a ait mısır ekili tarlaya İHA düştüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hava aracının enkazında incelemede bulundu.

Tarla sahibi Üçağaç, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AÇIKLAMA GELDİ

Bu arada İncirlik Hava Üssü'nün resmi internet sayfasından paylaşılan açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir MQ-1 Predator (İnsansız Hava Aracı) bugün saat 11:50 sularında Türkiye’nin güneydoğusunda düşmüştür. Kazanın sebebi bilinmemektedir" denildi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:57
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  • KadirKadir50 dk önce
    Koral mı acaba? Sadece soruyorum Ahmet Hakan gibi :)
  • Ahirzaman Yolcusu 2023Ahirzaman Yolcusu 202352 dk önce
    Yaaaa ALLAH AZZE VE CELLE RIZASI İÇİN ÇIKIN ARTIK ŞU NATO'DAN YAAAA !!!!!BM, AB, ABD, NATO, BUNLARIN HEPSİ ACIMASIZ SİYONİST YAHUDİ MASON GÂVURLARINA HİZMET EDEN KALLEŞ, NANKÖR, KANCIK VE PİSLİK DEVLETLER !!!BİZ ALLAH'A HİZMET EDİYORSAK, O HALDE NE İŞİMİZ VAR BU ŞEYTANA HİZMET EDEN ZÂLİM GÂVURLARLA ARKADAŞ !!!!!!!
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