Şanlıurfa'da 1 terörist yakalandı
Suriye'den kaçak yollarla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçen terör örgütü PKK/PYD mensubu 1 terörist, güvenlik güçlerince yakalandı.10 Ocak 2018 Çarşamba 13:47
Suriye'nin PYD denetimindeki Rasulayn ilçesi ile komşu olan Ceylanpınar'da, devriye görevi yapan askerler, sınırdan kaçak yollarla Türkiye'ye giren bir kişiyi fark etti. Gözaltına alınan şüphelinin yapılan soruşturmasında, terör örgütü PKK/PYD mensubu H.R. olduğu belirlendi. Terörist, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.