Şanlıurfa Valiliği'nden vatandaşlara çağrı: Ev ve iş yerlerinize bayrak asın

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa’mız genelinde tüm resmi kurum, ev ve iş yerlerimizde bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin sembolü olan bayrağımızın asılmasının önemli olduğu görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa Valiliği, Türkiye’nin Afrin’e yönelik düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekat’ nedeniyle vatandaşların ev ve iş yerlerine bayrak asmasını istedi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada,“Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzurunu tehdit eden PKK/ PYD/ KCK ve DEAŞ terör örgütlerini bertaraf etmek üzere, 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 17.00’de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Afrin’e yönelik olarak ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başlatılmıştır. Harekatı yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ilimizin maddi ve manevi desteğini bildirmek anlamında Şanlıurfa’mız genelinde tüm resmi kurum, ev ve iş yerlerimizde bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin sembolü olan bayrağımızın asılmasının önemli olduğu görülmüştür. Tüm Şanlıurfa'lı hemşehrilerimizin bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını ve desteğini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.