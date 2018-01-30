Şanlıurfa sınırında hareketli saatler...

Terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Telabyad Gümrük binasında dün öğle saatlerinden itibaren fark edilen hareketlilik bugün de devam etti.

Telabyad Gümrük Binası üzerindeki hareketliliğin, terör örgütünün binada tadilat çalışması başlatmasından dolayı yaşandığı öğrenildi.

Örgüt üyelerinin bugün de gün boyu gümrük binası üzerinde hareket halinde oldukları gözlemlenirken binaya kamyonların yanaşarak malzeme taşıması dikkat çekti.