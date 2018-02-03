Şanlı ordumuz engelleri aşıyor

İstihbarat kanallarının kusursuz çalışması, yerel halkla sıkı işbirliği, YPG teröristlerinin direncini kırdı. Afrin operasyonunu değerlendiren AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türk milletinin özgürlüğüne ve bağımsızlığına pranga vurmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirterek, “Zeytin Dalı Harekâtı titizlikle sürüyor ve teröristler ihanetlerinin bedelini ağır bir şekilde ödemeye devam ediyor. Şanlı ordumuz, önüne çıkan her engeli bir bir aşıyor. Yolunda duran her taşı kaldırıp bir kuyuya atıyor, şayet önünden çekilmeyen olur ise onları da tepeleyerek cehenneme doğru yolluyor” dedi. Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz da Zeytin Dalı Harekatı’nı ve Türkiye-Rusya ilişkilerini Akit’e değerlendirdi.

Yılmaz, “Türkiye ABD ile Rusya rekabetinde önemli bir ülke. Çünkü ABD’li yetkililer, ‘Afrin bizim ilgi alanımıza girmiyor. Biz Afrin’deki gruplarla DEAŞ konusunda işbirliği yapmadık, silah da vermedik’ şeklinde bir açıklama yapmışlardı. Burada hedef bir taraftan da Rusya idi. Rusya’nın bölgede belli bir askeri vardı. Dolayısıyla ABD, Türkiye ile Rusya arasında bir kriz çıkabileceğini düşündü. Fakat Rusya’nın hava koridorunu açması ve operasyon konusunda Türkiye ile bir uzlaşı sağlaması neticesinde bir kriz çıkmadı. Böylelikle de ABD’nin istediği olmadı” dedi.

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA