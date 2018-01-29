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Şanlı Hilal Burseya zirvesinde

Zeytin Dalı Harekâtı’nda önemli bir viraj dönüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin’in en stratejik noktalarından biri olan Burseya Dağı’nı ele geçirdi. Askerler dağın ele geçirilmesini Türk ve Suriye bayrakları açarak kutladı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 03:27
Şanlı Hilal Burseya zirvesinde

HABER MERKEZİGece saatlerinde hava akınları ve topçu atışları ile vurulan Burseya Dağı ile beraber Afrin’in beş beldesinde 13’ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4’ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu. TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekatın önceki günlerinde Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi’ni ele geçirmişti.

Afrin Operasyonu 9. gününü geride bırakırken kritik bir eşik daha aşıldı. Zeytin Dalı Harekâtı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü PYD/PKK arasında Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı'nda şiddetli çatışmalar sonucu kazanan Türk askeri oldu. Müslüman Türk’ün adeta devleştiği ve küffara kan kusturduğu çatışmalar sonrası Burseya Dağı Mehmetçiklerimizin eline geçti. Askerler dağı ele geçirdikten sonra Türk ve Suriye bayrakları açtı. Burseya dağının Türk ordusunun eline geçmesi teröristlerde psikolojik yıkıma yol açtı.

Jetler bomba yağdırdı

Önceki gecenin saatlerinden itibaren TSK'ya bağlı jetler bölgeye bombardıman yaptı, sınır karakollarından yapılan top ve tank atışlarıyla da bölge yoğun ateş altına alındı.

Beton tüneller hedef alındı

Yoğun bombardımanda terör örgütünün hazırladığı 90 santimetre kalınlığında olduğu belirtilen beton koruganlar, mevziler ve birbirine bağlı beton tüneller de hedef alındı. Bombardımanın ardından ÖSO unsurları ile Türk komandoları saldırıya geçti. TSK'dan yapılan açıklamada, stratejik önemdeki Burseya Dağı'nın dün saat 14.30'da PKK/PYD'li teröristlerden ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamada, bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi. Dün sabah saatlerinde başlayan operasyonda öncü görev alan TSK seçkin komando birlikleri ile ÖSO bünyesindeki 3. Kolordu, ele geçirilen zirveyi terör örgütünün yeniden geri alma amaçlı olası saldırılarına karşı tahkim çalışmalarını da icra edildi. Öte yandan Burseya Dağı’nın terör örgütü PYD/PKK’dan temizlenmesinin ardından Kastel Cündo köyü, TSK ve ÖSO tarafından kontrol altına alındı.

SİHA’lardan büyük katkı

Burseya Dağı'nın terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenmesi operasyonunda TSK envanterindeki Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) da görev aldı. Terör örgütünün yer üstü hedefleri ile tünel mevzilerinin giriş alanları SİHA'ların başarılı atışları ile vuruldu. Gece saatlerinde TSK savaş uçaklarının hava akınları ve topçu atışları ile vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyonla harekatın 9. gününde Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

BAYRAK

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği,
şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum,
senin destanını yazacağım.
..........
Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
Yer yüzünde yer beğen!
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!

ARİF NİHAT ASYA

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 03:27
  1. Afrin Operasyonu
  2. Burseya Dağı
  3. terör örgütü PYD/PKK
  4. TSK
  5. ÖSO
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