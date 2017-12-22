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Sanki meydan savaşı… Liseliler bir birine girdi

Şanlıurfa'da lise öğrencileri arasında bilinmeyen nedenle çıkan ve öğrencilerin birbirine kemerle vurduğu kavgada 3 kişi yaralandı.

22 Aralık 2017 Cuma 14:58
Sanki meydan savaşı… Liseliler bir birine girdi

Olay, öğle saatlerinde Karaköprü ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Topçu Meydanı’nda oldu. Meydanda toplanan ve lise öğrencilerinden oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma  kavgaya dönüştü. Öğrenciler, pantolonlarına taktıkları kemerleri çıkarıp birbirine vurmaya başladı. Kavgada 3 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekibi, öğrencileri ayırırken sağlık ekibi de yaralıları ambulansla hastaneye götürdü.

Polis, kavga karışıp, olay yerinden kaçan öğrencilerin yakalanması çalışması başlattı.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 14:58
  1. f t Şanlıurfa
  • hakan söyler acıhakan söyler acı1 gün önce
    bu olayın sebebi sakın meşhur dokunulmazlığı olan ve bu ülkenin en kutsallarından olan yasal boşluk olmasın
  • AhmetAhmet1 gün önce
    Her yerde serkeşlik aldı yürüdü. Nizam, intizam kalmadı. Polis ve yargı sadece seyrediyor. İşini yapan kapının önünde soluğu alıyor. Ne güzel memleket. Teksas tarzı bir yönetim anlayışı. Bizi yine içimizden vuruyorlar. Düzeltmeye kalkışan ceza alıyor.
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