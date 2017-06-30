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Sanıyoruz CHP’li vekil bir şeyler anlatmak istedi… Ama kendi bile anlamadı!

CHP’nin sözde adalet yürüyüşü tüm tepkilere rağmen devam ediyor. Yürüyüş esnasında kendilerini göstermek isteyen CHP’li milletvekilleri ise birbirinden ilginç mesajlar paylaşıyor. İşte onlardan biri…

30 Haziran 2017 Cuma 17:51
Sanıyoruz CHP’li vekil bir şeyler anlatmak istedi… Ama kendi bile anlamadı!

CHP’nin FETÖ’ye destek çıktığı adalet yürüyüşü kamuoyunun bütün tepkilerine rağmen devam ediyor. Yürüyüşte ‘Bizde buradayız’ demek isteyen CHP’li milletvekilleri de şaka gibi mesajlar paylaşıyor. Bunlardan birisi de FETÖ operasyonlarında Ekrem Dumanlı ve Tarık Toros gibi isimler ile omuz omuza polislere karşı mukavemet gösteren Barış Yarkadaş oldu.

Yarkadaş Kılıçdaroğlu’nun ayran içtiği bir kare fotoğrafı paylaşarak “Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün ayran içtiği köyde ayranını içti” mesajını paylaştı.

Yarkadaş’ın bu mesajı sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte Yarkadaş’ın mesajına verilen cevaplardan bazıları:

 

 

 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 17:51
  1. chp
  2. adalet
  3. kemal kılıçdaroğlu
  4. Barış Yarkadaş
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