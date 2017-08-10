Sanıkların ek savunma talepleri reddedildi

Mahkeme Başkanı Emrişah Baştoğ, duruşma sonunda verilen ara kararda esasa ilişkin savunmalarını yapmak için ek süre talebinden bulunan sanıkların taleplerinin reddine karar verirken, esasa ilişkin savunmalarını yapan ve Ankara’da Akıncı Üssü davasında da yargılanan sanıklardan Ünsal Coşkun ve Hüseyin Yılmaz’ın bundan sonraki duruşmalardan vareste sayılmalarına karar verdi. Ayrıca belirlenen sürede esasa ilişkin savunma hazırlamayan sanıkların alfabetik sıraya göre savunmalarının alınacağını açıklayarak dördüncü duruşmanın ilk celsesi tamamlandı.