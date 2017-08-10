Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sanıkların ek savunma talepleri reddedildi

Muğla 2’nci ağır Ceza Mahkemesinde devam eden ‘Cumhurbaşkanına Suikast Girişimi’ davasında sanıklardan Ünsal Coşkun, Haydar Murat Özden ve Hüseyin Yılmaz’ın esasa ilişkin savunmaları alındı. Sanık avukatları da savunmalarını yaparken, duruşma yarın saat 09.15’ertelendi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:47
Sanıkların ek savunma talepleri reddedildi

Mahkeme Başkanı Emrişah Baştoğ, duruşma sonunda verilen ara kararda esasa ilişkin savunmalarını yapmak için ek süre talebinden bulunan sanıkların taleplerinin reddine karar verirken, esasa ilişkin savunmalarını yapan ve Ankara’da Akıncı Üssü davasında da yargılanan sanıklardan Ünsal Coşkun ve Hüseyin Yılmaz’ın bundan sonraki duruşmalardan vareste sayılmalarına karar verdi. Ayrıca belirlenen sürede esasa ilişkin savunma hazırlamayan sanıkların alfabetik sıraya göre savunmalarının alınacağını açıklayarak dördüncü duruşmanın ilk celsesi tamamlandı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:47
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Muğla
  3. Ankara
  4. Hüseyin Yılmaz
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ, o ülkede çok güçlü
    1. FETÖ, o ülkede çok güçlü
    2. Yerli otomobilde müthiş gelişme! Pazar..
    3. Kent savaş'dan önceki haline geliyor
    4. İslam'la alakaları yok, dua bile..
    5. ABD'den sınırlarımızda askeri..
    6. Suriyeli Mülteciler o bölgeye..
    7. Türkiye'deki UNESCO Dünya Kültür Miras..
    8. Halep'e operasyon... çok sayıda ölü..
    9. TSK ve Muhaliflerden Peçe kararı
    10. Terör örgütü PKK gazeteciyi kaçırdı
    11. AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu..
    12. Fatih Mahallesi 20 yıl sonra yeni..
    13. Gölbaşı ilçesi oya ağaçlarıyla daha..
    14. PKK'yı koruyan ABD araçlarına saldırı
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya mitingi
    16. Sakarya’daki motosikletli gasp..
    17. Samsat’taki İmam hatip okulunda eğitim..
    18. Elazığ’da 4 kilo 850 gram esrar ele..
    19. KKTC Tıp Öğrenci Birliği, Dünya Tıp..
    20. AK Parti Genişletilmiş İl Kadın..
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!