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Sanıklar iyice zıvanadan çıktı… Salon karıştı! Duruşmaya ara verildi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davanın 10. celsesi de sanıklar ve müştekiler arasında çıkan gerginliğin artması sonucu, mahkeme başkanı duruşmaya ara vermek zorunda kaldı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 18:13
Sanıklar iyice zıvanadan çıktı… Salon karıştı! Duruşmaya ara verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki  darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki  eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın onuncu celsesi bugün görüldü.Sabah saatlerinde darbe girişiminin kritik isimlerinden Mehmet Dişli'nin ifadesi alındı ve avukatının sözleri salonda gerilime neden oldu. Öğlenden sonra ise eski Albay Muzaffer Düzenli ifade verdi.  Duruşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın ile çapraz sorgusu yapılan sanık eski Kara  Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürü Kurmay Albay Muzaffer  Düzenli arasında tartışma yaşandı. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın'ın, "Darbe girişimi  sürecinde Çankaya civarında gece saat 04.00'e kadar bazı kimselerle bir araya  geldiğiniz baz istasyonu kayıtlarında ortaya çıktı. Bu saate kadar Çankaya'da ne  yaptınız?" sorusuna Düzenli, "Ben Ankara'da her zaman fırıl fırıl dönen bir  insanım. Çocuğuma okul bakıyordum." yanıtını verdi.   Aydın'ın söz konusu görüşmeye ilişkin sorularını sürdürmesi üzerine  Düzenli, "Ben size soruyorum; 10 gün önce neredeydiniz?" karşılığını verdi.

 Avukat Aydın'ın "Bana soru soramazsınız. Sanık, sanık olduğunun  idrakında değil." demesi üzerine, Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanığı soru  sormaması yönünde uyardı. Sanık Düzenli de "Üslubuna böyle devam ederse, Sayın Hüseyin Aydın  Bey'in sorularına cevap vermiyorum. Ben buraya kelepçeli olarak geliyorum, ne  olduğumun farkındayım. Bana sesinizi yükseltmeyin sayın avukat." dedi. Avukat  Aydın da sanığın bu şekilde karşılık vermeyi sürdürmesi durumunda sesini  yükselteceğini söyledi.

 Aydın'ın, "Kurmay Albay Mustafa Barış Avıalan'la görüşmeleriniz var.  Akıncı Üssü'ndeki toplantıda ne konuştunuz? Üsse giriş saatlerinizin aynı olduğu  görülüyor, bu sırada aranızda konuşma oldu mu?" sorularını yönetmesi üzerine  sanık, Hakim Giray'a "Avukat beyin sorularını akıl ve mantık çerçevesinde sorması  gerekmez mi?" dedi.

 SİZDE AKIL NE GEZER

 Bunun üzerine Aydın, "Bir Fetullahçı olarak akıl ve mantık sizde ne  gezer?" karşılığını verdi. Salondakilerin de sanığa tepki göstermesi üzerine Sanıklardan bazılarının el kol hareketlerinde bulundu. Ağır küfürlere varan sözlü kavgaya Mahkeme Başkanı Selfet Giray önce uyararak müdahale etti. Kavganın sona ermemesi üzerine duruşmaya ara veren Giray, güvenlik güçlerinden salonu boşaltmasını istedi. Yaşanan gerginlik mahkeme salonunun dışında da devam etti.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 18:13
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