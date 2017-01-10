Sandro Ranieri Antalyaspor'a geliyor

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Sandro Ranieri ile 3,5 yıllık anlaştıklarını belirterek, sporcunun bonservissiz bir şekilde takıma katıldığını ifade etti.

27 yaşındaki Sandro'nun defansif orta saha oynadığını ve pozisyonunun en iyilerinden biri olduğunu vurgulayan Öztürk, "Büyük hedefleri olan kulübün hedefleriyle aynı şekilde örtüşen bir oyuncuyla imza atmış bulunuyoruz. Mutluyuz, kendisi tekrar Brezilya Milli Takımı'nda görebileceğimiz bir oyuncu." diye konuştu.

İngiltere'de çok güzel bir 6,5 sene geçirdiğini, Antalyaspor'da olmaktan dolayı da gururlu olduğunun söyleyen Sandro, "Sayın başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Burada olmama olanak sağladılar. Biraz uzun sürdü görüşmelerimiz ama şimdi buradayım. Maksimumu vererek takıma katkı vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sandro Ranieri, konuşmaların ardından kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.