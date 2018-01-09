Sandisk dünyanın en küçük 1 TB USB-C belleğini tanıttı

CES’te her yıl yüksek teknoloji TV’lerin, bilgisayarların, çeşitli araçların yanı sıra firmalar bir de ilk ve en olmak için yarışıyorlar. Sandisk de CES 2018 kapmasında dünyanın en küçük 1TB USB-C belleğini tanıtarak bunların arasına girdi.

1TB’lik depolama alanı bir flash bellekte gördüğümüz en yüksek depolama alanı değil. Geçtiğimiz sene tanıtılan 2TB kapasiteli Kingston DataTraveler Ultimate GT bu konuda hala lider ancak Sandisk bu üründen çok daha ince bir cihaz üreterek üstüne bir de USB-C desteği eklemiş. Yani USB-C destekleyen birçok telefonda bu flash belleği kullanmak mümkün olacak.

Henüz prototipi sergilenen USB-C belleğin çıkış tarihi ya da fiyatı belli değil. 1TB USB-C SSD’lerin $350 civarında olduğunu varsayarsak Sandisk’in bu modeli ne kadar satın alınabilir olacak tartışılır. Fuarlarda tanıtılan bu ürünler yakın bir tarihte son kullanıcıya ulaşamayacak olsa da teknolojinin hangi noktaya geldiğine dair insanları bilgilendiriyor. Çok değil, 10 sene 1GB kapasiteli USB bellek birçokları için lükstü.