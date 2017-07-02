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Sandıklı’ya yeni yapılan saat kulesi büyük beğeni topladı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yeni yapılan 15 Temmuz Demokrasi ve Kent Meydanı’na 20 metreyüksekliğinde 4 cepheli saat kulesi inşa ettirildi.

02 Temmuz 2017 Pazar 12:32
Sandıklı’ya yeni yapılan saat kulesi büyük beğeni topladı

Sandıklı Belediyesi, sosyal ve kültürel belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar kapsamında ilçeyi tarihi ve estetik görünümlü bir saat kulesine kavuşturdu. Belediye,kent meydanındaki alana saat kulesi inşa ettirdi. Üzerinde mimari esintiler taşıyan 20 metre yüksekliğinde görselliği ile estetik bir görünüme sahip olan saat kulesi kısa zamanda tamamlanarak, ilçenin sembolü haline geldi.

Gece aydınlatması da olan saat kulesi, elektrik kesintisi, arıza ve benzeri sebeplerle durması halinde kendisini GPS üzerinden otomatik ayarlayarak güncel zamana getireceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 12:32
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