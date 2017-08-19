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Sandıklı’da hacı uğurlama töreninde izdiham yaşandı

Sandıklı’dan bu yıl kutsal topraklara gidecek olan 82 hacı adayı dualarla uğurlandı, düzenlenen törende izdiham yaşanmasına vatandaşlar tepki gösterdiler..

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:14
Sandıklı’da hacı uğurlama töreninde izdiham yaşandı

Sandıklı 15 Temmuz Demokrasi meydanında yapılan uğurlama törenine hacı adayları, aileleri yakınları ile binlerce vatandaş katıldı. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile İlçe Müftüsü Davut Çalışkan’ın da hazır bulunduğu törende yoğun kalabalıktan bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi. Tören alanına hacıları taşıyacak otobüslerinde gelmesi ile izdiham yaşandı.Vatandaşlar tören ile ilgili uğurlama alanında düzenleme yapmayışına, alanda trafik polisi olmayışına, otobüslerin binlerce vatandaşın arasında manevra yapmaya çalışmalarına tepki gösterdiler.

Hacılar daha sonra dualarla kutsal topraklara uğurlandılar.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:14
  1. Çal
  2. Hac
  3. Hacılar
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