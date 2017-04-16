Sandıkların tamamı açıldı! İşte çıkan sonuç...

Türkiye bugün çok önemli bir referanduma gitti. Türkiye'nin dört bir yanında sandıkların açılmasıyla beraber il il, ilçe ilçe tüm sonuçları grafiklerle birlikte sizlerle paylaşıyoruz.

Türkiye genelinde saat 17 itibari ile tüm sandıklar kapandı. Sandıkların kapanmasıyla beraber hangi ilde evet hangi ilde hayır çıktığı da ortaya çıkmaya başladı. Anayasa değişikliğine ilişkin merakla beklenen referandum sonuçları belli oluyor. Oyların 99,9'u sayıldı.

İLK SONUÇLAR

İlk gelen sonuçlara göre; Sandıkların yüzde 99,9'u açılmış durumda. Açılan yüzdeye göre

EVET: 51,24

HAYIR: 48,76