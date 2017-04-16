% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Sandıkların tamamı açıldı! İşte çıkan sonuç...

Anayasa değişikliği referandumunda oyların 99,9'u sayıldı.

Sandıkların tamamı açıldı! İşte çıkan sonuç...
Eklenme: 16 Nisan 2017, 20:37

Türkiye bugün çok önemli bir referanduma gitti. Türkiye'nin dört bir yanında sandıkların açılmasıyla beraber il il, ilçe ilçe tüm sonuçları grafiklerle birlikte sizlerle paylaşıyoruz. 

Türkiye genelinde saat 17 itibari ile tüm sandıklar kapandı. Sandıkların kapanmasıyla beraber hangi ilde evet hangi ilde hayır çıktığı da ortaya çıkmaya başladı. Anayasa değişikliğine ilişkin merakla beklenen referandum sonuçları belli oluyor. Oyların 99,9'u sayıldı.

İLK SONUÇLAR

İlk gelen sonuçlara göre; Sandıkların yüzde 99,9'u açılmış durumda. Açılan yüzdeye göre

EVET: 51,24

HAYIR: 48,76

 
EtiketlerseçimreferandumSİYASET Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

ali

Hayırlı olsun

Cevapla

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?