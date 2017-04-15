''Sandıklardan çıkacak olan 'evet' Batı'ya ders olacak''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de halka hitaben yaptığı konuşmada, "Türkiye yarın tarihinin en önemli kararlarından birini verecek.İnşallah pazar günü hep birlikte, hiçbir baskı altında kalmadan, hür irademizle tercihimizi yapacağız ama sandıkları ihmal etmiyoruz, rehavet yok, nasıl olsa kazandık yok. Anketler gayet iyi ama bu bizi rehavete sürüklemesin. Ne kadar iyi olursa o kadar iyi. Çünkü sandıklardan çıkacak olan 'evet' oylarının en yüksek oranı, Batı'ya bir ders olacak ders. Bazen derdik ya statlarda, meydanlarda 'Avrupa Avrupa duy sesimizi' derdik ya şimdi de öyle diyoruz, 'Avrupa Avrupa duy sesimizi...' İnşallah bu milletin ayak seslerini duyacaklar." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu pazar, 15 Temmuz'da 249 kardeşimizi şehit eden hainlerle hesaplaşma günüdür. Bu pazar, milletimizin son iki aydır bizi yıldırmak için her türlü kimi hukuksuzluğu işleyen tüm Avrupa ülkelerine ders vereceği gündür. Bu pazar, milletimizin vesayet odaklarına karşı zafer günüdür. Hepsinden önemlisi bu pazar, Türk demokrasisinin şölen günüdür, karar günüdür."

Kaynak: AA