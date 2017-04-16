Sandıklar açıldı! İşte ilk sonuçlar...

Anayasa değişikliği için doğudaki 32 ilde oy verme süresi 16.00'da sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), doğudaki illerde oy verme işleminin başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak uygulanmasını kararlaştırmıştı.



Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis ile bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi 16.00'da tamamlandı.

İLK SONUÇLAR

İlk gelen sonuçlara göre; Sandıkların yüzde 11'i açılmış durumda. Açılan yüzdeye göre birinci tercihin ikinci tercihe göre açık ara önde olduğu görülüyor.