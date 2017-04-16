Sandık başında yakalandılar! 3'ü de...

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve PKK/KCK üyesi olma suçundan aranan 3 kişi, oy kullanmak için gittikleri okullarda yakalandı. FETÖ/PDY ile irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen eski öğretmenler A.A. ve T.D. ile terör örgütü PKK/KCK üyesi olma sucundan aranan F.G, anayasa değişikliği halk oylamasında oylarını kullanmak için gittikleri okullarda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

TRABZON'DA DA GÖZALTI

Trabzon'un Arsin ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 67 yaşındaki Erdoğan Ö. oy kullanma işlemi sonrası gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye oldukları suçlamasıyla aranan şüphelilerin yakalanması için kentte halk oylaması yapılan birçok okulda önlem aldı. Örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle bir süre önce kapatılan Alparslan Koleji'nin ortaklarından Erdoğan Ö., Arsin ilçesi Atatürk İlkokulunda oy verme işleminin ardından okulda görevli polis ekiplerince gözaltına aldı.



ADANA'DA 2 KİŞİ YAKALANDI

Adana'da halk oylamasında aranan kişileri yakalamak isteyen polis sandık başında nöbet tuttu. Oy kullanmak için sandığa giden aranan kişiler gözaltına alındı.

Adana'da oy kullanacak olan seçmenlerin listesini günler öncesinden alan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu, çeşitli suçlardan arananları şahısları bu liste ile karşılaştırdı. Yaklaşık 2 bin aranan şahsın seçmen listelerinde kayıtlı olduğunu belirleyen polis, bu şahısların oy kullanacakları sandıkları takibe aldı. Saat 08.00'dan itibaren aranan kişilerin oy kullanacağı sandıklarda nöbet tutmaya başlayan polis, oy kullanmaya gelenleri kontrol etti. Aranması olanlar oy kullanmak için geldikleri sandıklarda gözaltına alındı.