Sandık başında kalp krizi geçiren yaşlı kadın hayatını kaybetti

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçiren 83 yaşındaki Kadriye Şahin hayatını kaybetti.

Sandık başında kalp krizi geçiren yaşlı kadın hayatını kaybetti
Eklenme: 16 Nisan 2017, 17:05

Edinilen bilgilere göre, Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Kadriye Şahin, oyunu kullanmak için oğlu Refik Şahin ile beraber Atatürk Ortaokuluna geldi. Daha sora 1018 nolu sandığa oyunu kullanmak için sıraya giren Şahin, oy pusulasını alarak, oy tercihini kullandı.İmza atmak için sıraya giren 83 yaşındaki Şahin, imza attıktan sonra kalp krizi geçirdi. Olay yerine hemen ambulans çağrıldı. Daha sonra oğlu, sandık görevlileri ve sağlık ekiplerinin yardımıyla Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede Şahin’e yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, hayatını kaybetti.

 
EtiketlerAtatürkSarayDenizli
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