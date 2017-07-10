Sanchez'e 50 milyon pound
Barcelona'dan Arsenal'e 42 milyon euroya transfer olan Şilili yıldız futbolcu Alexis Sanchez'e, Premier Lig ekiplerinden Manchester City talip oldu.10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:46
Arsenal'da fırtınalar estiren Şilili futbolcu Alexis Sanchez'e Premier Lig'in dev ekiplerinden Manchester City talip oldu.
2014 yılında Barcelona'dan 42 milyon euroya Arsenal'e transfer olan 28 yaşındaki futbolcuya Manchester ekibi 50 milyon pound ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Mirror gazetesinin haberinde yıldız futbolcuya haftalık 300 bin sterlinlik bir sözleşme teklif edildi.
- Arsene Wenger'in kesinlikle rakibine göndermek istemediği yıldız futbolcunun sözleşmesi 1 yıl sonra sona eriyor. Bu durum karşısında Arsenal yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.