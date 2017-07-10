Sanchez'e 50 milyon pound

Arsenal'da fırtınalar estiren Şilili futbolcu Alexis Sanchez'e Premier Lig'in dev ekiplerinden Manchester City talip oldu.

2014 yılında Barcelona'dan 42 milyon euroya Arsenal'e transfer olan 28 yaşındaki futbolcuya Manchester ekibi 50 milyon pound ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Mirror gazetesinin haberinde yıldız futbolcuya haftalık 300 bin sterlinlik bir sözleşme teklif edildi.